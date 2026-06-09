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69 ilde zehir tacirlerine operasyon: 381 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını bildirdi.

AA9 Haziran 2026 Salı 13:22 - Güncelleme:
69 ilde zehir tacirlerine operasyon: 381 tutuklama
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

3 bin 659 personelin katıldığı operasyonlarda, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 974 şüpheliden 381'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • Uyuşturucu operasyonu
  • şüpheli tutuklamaları
  • polis operasyonu

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