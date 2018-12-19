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Bu yıl 347 terör eylemi gerçekleştirilemeden engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'nda önemli açıklamalar yapıyor. Soylu, 'Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde, PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock’tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347" dedi. 

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