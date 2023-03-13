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  • 6'lı koalisyonda yeni kriz kapıda! İki partiye ''ittifak içinde ittifak'' teklifi
Güncel

6'lı koalisyonda yeni kriz kapıda! İki partiye ''ittifak içinde ittifak'' teklifi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs seçimlerine Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ayrı bir ittifak içinde girebileceklerini söyledi. Karamollaoğlu, teklifini iki lidere ilettiğini açıkladı.

13 Mart 2023 Pazartesi 07:33 - Güncelleme:
6'lı koalisyonda yeni kriz kapıda! İki partiye ''ittifak içinde ittifak'' teklifi
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalırken, Ankara'da hareketli günler yaşanıyor.

Aday belirleme sürecinde kriz yaşayan Millet İttifakı'nda şimdi de ittifak içi ittifak gündeme geldi.

TV5'te soruları yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek ve DEVA Partileriyle ittifak yapılabileceğini söyledi.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK OLABİLİR

Ayrı partiler halinde seçime girilirse az milletvekili çıkarılabileceğini ifade eden Karamollaoğlu şunları söyledi:

"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi'yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor."

"BİR ARAYA GELİRSEK 30-40 VEKİL ÇIKARABİLİRİZ"

Üç partinin bir araya gelmesi durumunda 30-40 milletvekili çıkarılabileceğini savunan Karamollaoğlu, "AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15'ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7'si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140'lara çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

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