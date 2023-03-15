6'lı koalisyon Türkiye'ye böyle kaos vadediyor! Babacan'dan itiraf: Bir parti bile itiraz ederse...

Türkiye Cumhuriyeti tarihi seçimler için gün sayıyor. Altılı Koalisyon, 14 Mayıs seçimlerine yönelik cumhurbaşkanı adayı belirlemek için sık sık toplanarak aday belirleme sürecine girdi. Bu süreçte büyük kriz yaşayan Altılı Koalisyon, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk planda karşı çıkmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI DAĞITIYORLAR!

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda diğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak. Yine Akşener'in itirazı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ile ilgili madde ortak metne eklendi.

ALTILI KOALİSYON KAOS MU VADEDİYOR?

Öte yandan Altılı Koalisyon'un ortak karar ve mutabakat konusundaki karmaşık yapısı ise seçmende şüphe uyandırıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi konusunda 6 partinin mutabık kalamadığını belirten Babacan bu nedenle ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi'ne dönme talebinin yer almadığını söyledi.

BİR PARTİ BİLE İTİRAZ EDERSE...

Babacan, "İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6'da 6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor." dedi.

Babacan'ın yaptığı açıklama ise gündeme tekrar "85 milyonluk Türkiye bu şekilde nasıl yönetilecek?" sorusunu getirdi.