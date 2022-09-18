6'lı masada krizi tetikleyecek görüşme! Ali Babacan Kılıçdaroğlu'yla ne konuştu?

HDP'nin dışarıdan gizli destek verdiği 6'lı masada adaylık krizi sürüyor. 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adayını henüz açıklayamayan masa 8 ayda 6 toplantı yaptı. İttifakta birçok Cumhurbaşkanı adayı gündemde...

6'LI MASADA KAFALAR KARIŞIK!

Sabah'ta yer alana habere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adını potaya sokmak isterken, Deva ve Gelecek partileri kendi Genel Başkanları'nı Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor. İttifakın gizli ortağı HDP ise CHP'nin kontrolünde hareket ediyor.

6'lı masada işler bu kadar karışıkken geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.

ALİ BABACAN KILIÇDAROĞLU'YLA NE KONUŞTU?

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü.

Babacan'ın yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendi adaylığına destek istediği iddia edildi. Bilindiği gibi Babacan 6'lı masada bir fikir birliğine varılamazsa kendisinin aday olacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan ittifaka gözdağı gibi bir açıklama gelmişti. Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında bir aday çıkarılması durumunda masanın dağılacağını ifade etmişti. Kuşoğlu, Mansur Yavaş isminin masaya getirilmeyeceğini, getirilse de kabul edilmeyeceğinin altını çizmişti. Anketlerden Yavaş isminin çıkması ihtimalini de değerlendiren Kuşoğlu, "Anketler popülariteyi gösterir" diyerek anketler üstünden aday belirlenmesinin doğru olmadığını vurgulamıştı.