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  • 6'lı masada 'Saadet Partisi' çatlağı! Zehir zemberek ifadelerle resti çektiler
Güncel

6'lı masada 'Saadet Partisi' çatlağı! Zehir zemberek ifadelerle resti çektiler

Altlı masada aday belirsizliği devam ederken Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu yönetiminde çizdiği politikaya karşı olan Milli Görüş Hareketi temsilcilerinin kurduğu 'Haymana Mutakabatı Heyeti' yayınladığı bildiri ile resti çekti. Altlı masanın cumhurbaşkanlığı adayı bilmecesi içerisinde partinin çizgisinden çıkarak savrulduğu vurgulanan bildiride, adayın 'Milli Görüşçü' olması gerektiği açıklandı.

22 Ocak 2023 Pazar 00:02 - Güncelleme:
6'lı masada 'Saadet Partisi' çatlağı! Zehir zemberek ifadelerle resti çektiler
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Saadet Partisi'nin 30 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Kongresi öncesinde 'Haymana Mutabakatı Heyeti'ni oluşturan Milli Görüş Hareketi temsilcileri 2023 seçimlerine giderken yeni bir bildiri yayınladı. Bildiride; 6'lı masa ve mevcut Saadet Partisi yönetimine sert tepki gösterildi.

Haymana Mutakabatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler dikkat çekti:

Saadet Partisi'nin esas yapması gereken şey illaki bir partiyle beraber olmak değil, gerekli çalışmaları fedakarca yaparak tek başına iktidara yürümenin yollarını aramaktır. 6'lı masa ile yapılan iş birliği milli görüşçü seçmenin yavaş yavaş partiden uzaklaşmasına sebep olmuş, farklı partilere gitmiş ama Saadet Partisine dönmek isteyen milli görüşçülerin yolunu kesmiştir"

"SAADET PARTİSİ İLKE VE ESAS OLARAK SAVRULDU"

"Seçimlere giderken Saadet Partisi ilke ve esas olarak savrulmuş, kriter koyamaz hale gelmiş, aday çıkaramaz bir parti olmuş, kendi içinde birliğini kaybetmiş ve nitekim Milli Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmıştır. Saadet Partisi'ni Milli Görüş'ün tarih tecrübesine uygun ve hareketimizin dayandığı ilkeleri esas alan, inancımızın temel ilkeleri doğrultusunda adım atmaya davet ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMALI"

"2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Milli Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Halbuki Milli Görüş Hareketi'nin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibarıyla Milli Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi."

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