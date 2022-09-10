6'lı masada sular durulmuyor! CHP'li isimlere resti çektiler

Mustafa Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Öze ve CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu'nun fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında CHP'li dört isme sert sözlerle yüklenen Erduran, "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke birliğini tesis etmek için gayret gösterdiğini söyleyen Erduran, "Bunlar da birliğin temeline dinamit koysun" ifadelerini kullandı.

Erduran, bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olmayacağını belirtti.