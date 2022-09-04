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Güncel

6'lı masada yeni çatlak: Kime sordunuz?

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklamasına İP cephesinden cevap geldi. Konu hakkında açıklama yapan İP'li Yavuz Ağıralioğlu, 'Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi.

4 Eylül 2022 Pazar 23:05 - Güncelleme:
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Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verebileceklerini açıklamasına İP'li Ağıralioğlu sosyal medyadan cevap verdi. Ağıralioğlu, Tekin'e tepki gösterip, 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.
Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.

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