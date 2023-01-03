6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi! İP küçük ortağa resti çekti

2023 seçimleri için HDP ile ortaklık kuran 6'lı masa üyeleri tavizde sınır tanımıyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı 'HDP ile diyaloğumuz var' itirafının ardından yeni bir açıklama daha geldi.

Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" dedi. Babacan'ın skandal sözlerine vatandaşlar yoğun tepki gösterirken bugün İYİ Parti'den (İP) rest niteliğinde bir açıklama geldi.

İP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren 6'lı masanın seçtirmek istediği Cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık konu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.