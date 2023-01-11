6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' planı! Davutoğlu canlı yayında 'kriz' pazarlığını yineledi

6'lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın Türkiye'yi yönetmeyi planladığı sistem ile ilgili katıldığı bir canlı yayın programında yeni açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, 6'lı masanın 10. toplantısının ardından yaptığı bir konuşmada, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu'nun önerisine sosyal medyada 'Kukla Cumhurbaşkanı' benzetmesi yapılırken hem hukukçular hem siyasetçiler hem de vatandaşlar sisteme yoğun tepki göstermişti.

"GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKLAR"

Ahmet Davutoğlu, bugün katıldığı bir programda sistem önerisini yineleyerek seçilecek Cumhurbaşkanının tek başına karar veremeyeceğini ifade etti. Davutoğlu, "Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar." sözlerini kullandı.

"KABİNEDE OLACAĞIZ"

Davutoğlu, "Biz sorumluluğu paylaşmak adına kabinede olacağız. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısına muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olunca sorumluluk sahibi de olunur. Önce Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında." dedi.

6'LI MASADAN 'KRİZ' VAADİ

Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, 6'lı masada olan partilerin hepsinin en az bir bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını söyledi.