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6'lı masayı Murat Bardakçı da eleştiri yağmuruna tuttu: 3. Jön Türk hareketidir

Altılı masanın söylemlerini eleştiren Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Masayı eleştiri yağmuruna tutun Bardakçı, 'Birilerine yalakalık yapmak için Anayasa'dan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Altılı Masa 3. Jön Türk hareketidir.' dedi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
6'lı masayı Murat Bardakçı da eleştiri yağmuruna tuttu: 3. Jön Türk hareketidir
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Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, 6'lı masanın iktidara gelmesi durumda ortaya koyacaklarını söylediği politikaları sert bir dille eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağı yönündeki sözlerine de tepki gösteren Bardakçı, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bardakçı, altılı masanın politikalarını hedef aldı. Bardakçı, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" dedi. Altılı Masa'yı Jön Türkler'e benzeten ünlü tarihçi, "Birilerine yalakalık yapmak için Anayasa'dan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Türküm demek faşizm bunlara göre" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA 3. JÖN TÜRK HAREKETİDİR."

"Altılı Masa 3. Jön Türk hareketidir." diyen Bardakçı, "Birilerine yalakalık için Türk kelimesini anayasadan çıkartıyorlar, bu kadar seviye düşürülmez, Türkiye'desin yahu ne demek" ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden Bardakçı "Türkiye'de tuhaf bir şey oldu, Türküm demek faşizm oldu bu memlekette" ifadelerini kullandı.

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