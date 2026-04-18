6'sı çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 09:16
6'sı çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Mobil Kıyı Gözetleme Aracı 'DENİZ-102' ile Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'KB-119' ve 'TCSG-6' tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 6'sı çocuk olmak üzere 13 kaçak göçmen ve beraberinde 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 organizatör şüphelisinin ise adli işlemleri devam ediyor.

