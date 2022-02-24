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  • 7 ay önce denizde kaybolmuştu... Yunan kara sularında cansız bedenine ulaşıldı
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7 ay önce denizde kaybolmuştu... Yunan kara sularında cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde 7 ay önce girdiği denizde kaybolan ve Yunanistan karasularında cansız bedeni bulunan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu, Söke ilçesinde toprağa verildi.

DHA24 Şubat 2022 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:11
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Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun ailesi durumu polise bildirdi. Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarında ise sonuç alınamadı. Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haber geldi. Yunanistan karasularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesine getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesi, Bağarası Mahallesi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Çobanoğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. (DHA)

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