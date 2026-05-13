İzmir genelindeki ilçe belediyelerinde memurların TİS çıkmazı derinleşerek devam ediyor. Bayraklı Belediyesinde, belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar belediye binasını sloganlarla inletti.

Memurların mevcut 24 bin 465 TL olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 TL'ye düşürülmek istenmesi üzerine 3 haftayı aşkın süredir devam eden eylemler bugün de kararlılıkla sürdü.

"TİS HAKLARIMIZ BUDANMAK İSTENİYOR"

Sürece dair önemli açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Yöneticisi Fırat Belen, krizin temel sebebinin memur maaşları değil, sözleşme ile kazanılan ek mali haklardaki kesinti teklifi olduğunu vurguladı. Belen, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bu yıl imzalayacağımız yeni sözleşme öncesinde Bayraklı Belediyesi'nde yaklaşık bir 3-4 aylık sürede sözleşmenin sosyal haklar kısmını konuştuk ve aşağı yukarı bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak sözleşmenin mali haklar kısmına geldiğimizde, mevcut sözleşmedeki haklarımızın belediye başkanı tarafından düşürüleceğinin bildirilmesi üzerine bu eylemler başladı. Yani şu an hala geçerliliğini koruyan sözleşme gereği aldığımız ücreti yarı yarıya düşürmeye çalıştığı için belediye başkanı, doğal olarak 3 haftadır Bayraklı Belediyesi emekçileri eylemlerine devam ediyor."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KATILACAĞI AÇILIŞLARDA ARKADAŞLARIMIZ ORADA OLACAK"

Belen, eylemlerin dozunun artacağını ve taleplerini en üst makama ileteceklerini belirterek, "Bir an önce toplu sözleşme masasına dönülerek emekçilerin taleplerinin göz önünde bulundurulmasını ve bu sınır dayatmasından vazgeçilmesini istiyoruz. İstenen haklar afaki rakamlar değil. Eğer bir çözüme ulaşmazsa, arkadaşlarımızın yarın Özgür Özel ile görüşme istekleri var. Bu derdi ona anlatmak istiyorlar. Özgür Özel'in katılacağı açılışlarda arkadaşlarımız orada olacak ve seslerini duyuracaklar. Öte yandan yarın için tam gün iş bırakma eylemi kararı da alındı" dedi.

"TOPYEKÜN SALDIRIYA KARŞI TOPYEKÜN DİRENİŞ"

Krizin İzmir'in diğer ilçelerine de sıçradığını ifade eden Fırat Belen, belediye emekçileri arasında güçlü bir dayanışma ağının kurulduğunu söyledi. Buca ve Karşıyaka belediyelerinde de benzer sorunların yaşandığını kaydeden Belen, "İşverenler tarafından topyekün bir saldırı var, bu yüzden emekçiler de topyekün bir direniş sergiliyor. Geçen hafta Karşıyaka emekçileri buradaydı, Bayraklı emekçileri de oraya gitti. Buca'dan, Gaziemir'den, Bornova'dan arkadaşlar nerede bir eylem varsa orada yer alıyor. Kurumlardaki müdürlerden ve meclis üyelerinden de emekçiden yana tavır bekliyoruz" diye konuştu.

BUCA'DA 7 AYLIK ALACAK İSYANI

Buca Belediyesi önünde açıklama yapan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hökenek ise, 7 aydır ödenmeyen TİS alacaklarına dikkat çekti. Hökenek, "Verilen sözler tutulmamış, haklarımız geciktirilmiştir. Bu bir tercih meselesidir ve tercih emekçinin aleyhine kullanılmaktadır. Kazanılmış haklarımızı tartışmaya açtırmayacağız. Haklarımız derhal ödenmeli, sözleşme hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Aksi halde bu süreç mücadeleyle devam edecektir" diyerek kararlılık mesajı verdi.