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7. Din Şurası'nın yeri ve tarihi belli oldu

7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
7. Din Şurası'nın yeri ve tarihi belli oldu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası'nın "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla 26-28 Kasım arasında Ankara'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak, çalışmalarımızı daha etkin ve verimli hale getirmek gayesiyle düzenleyeceğimiz 7. Din Şuramızı 26-28 Kasım tarihlerinde 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik' temasıyla Ankara'da gerçekleştireceğiz inşallah. Başkanlığın en yüksek istişare toplantısı olma özelliğine sahip olan Din Şuramızın milletimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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