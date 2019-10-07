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7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması

7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Çocuk, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster? yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 7 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Çocuk, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster? yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 7 Ekim reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
7 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (30 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 
 
AB

 
ABC

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