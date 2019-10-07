7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması 7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Çocuk, Tv8'de MasterChef Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster? yapımları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 7 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..