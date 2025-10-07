İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

''7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayraklar yarıya indirildi'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA7 Ekim 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
''7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayraklar yarıya indirildi'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

