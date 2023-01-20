İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,809
  • EURO
    20,378
  • ALTIN
    1165.54
  • BIST100
    5455.22
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7 gün sonra bulunan engelli çoban 2 ekmek ve palamutla hayatta kalmış
Güncel

7 gün sonra bulunan engelli çoban 2 ekmek ve palamutla hayatta kalmış

Denizli'nin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, 7 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yanındaki 2 ekmeği can dostu köpeğiyle paylaşan çobanın, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiği ortaya çıktı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
7 gün sonra bulunan engelli çoban 2 ekmek ve palamutla hayatta kalmış
ABONE OL

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak 2023 Cuma günü dağlık araziye gitti. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesi üzerine Sarıkavak'tan haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı. Bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞLI KADIN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

7 gün sonra sağ salim bulunan çoban Ali Sarıkavak, kendisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Kaç gündür oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen yaşlı annenin, oğluyla kavuşmasında duygusal anlar yaşadı. Büyük sevinç yaşayan ailesiyle hasret gideren Sarıkavak, kendisi için hazırlanan sofrada karnını doyurdu.

KAYIP ÇOBAN DOĞADAN BULDUKLARIYLA BESLENMİŞ

Kaybolduğu gün yanındaki 2 ekmekle evden ayrılan Ali Sarıkavak, ekmeğini can dostu köpeğiyle paylaştığını, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiğini anlattı. Daha fazla susuz kalmaya dayanamayan Sarıkavak'ın, arazide bir çobanın yanına giderek yardım istediği ortaya çıktı. Kendisine yardım eden çobanın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından bulunan Sarıkavak'ın buluşmadaki neşeli tavırları yakınlarına tebessüm ettirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.