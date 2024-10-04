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7 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in telefonu kriminale alındı

Van'da 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının 7'inci gününde yeni gelişme yaşandı. Kabaiş'in kaybolduğu bölgede bulunan telefonu, yüksek düzeyli şifre nedeniyle kriminale gönderildiği bildirildi.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 11:06 - Güncelleme:
7 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in telefonu kriminale alındı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama- kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan da destek veriyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılıyor. Arama çalışmalarında 7'nci güne girilmesine rağmen şu ana kadar Rojin'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

TELEFONDA YÜKSEK DÜZEYLİ ŞİFRE

Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için kriminal için Jandarma Komutanlığı'na gönderildiği belirtildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri, Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiğini bildirdi. Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu'nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

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