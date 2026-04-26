İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7 gündür kayıptı! 15 yaşındaki genç kızın kaçma nedeni belli oldu
7 gündür kayıptı! 15 yaşındaki genç kızın kaçma nedeni belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde günlerdir haber alınamayan ve ailesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu. Genç kızın psikolojik bunalım yaşadığı için evi kendi isteğiyle terk ettiği öğrenildi.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 16:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Fırat Mahallesi'nde yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli Asya Karakuş (15), 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumu öğrenen anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

BAŞKA BİR EVDE KALMIŞ

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü. Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş'un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Maviliklere atılan çelik imza: Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.