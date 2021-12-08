7 ilde DHKP-C operasyonu: 34 gözaltı

DHA 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 1'i etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalırken, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.