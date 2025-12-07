İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

7 ilde eş zamanlı operasyon: 47 Tutuklama

7 ilde yürütülen operasyonlarda 7 farklı organize suç örgütü hedef alındı. 1 haftadır süren çalışmalarda 67 kişi gözaltına alınırken, 47'si tutuklandı.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 10:46 - Güncelleme:
7 ilde eş zamanlı operasyon: 47 Tutuklama
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Erzurum'da 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, Sakarya'da ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
  • organize suç örgütleri
  • operasyon
  • gözaltı ve tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.