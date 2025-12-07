7 ilde eş zamanlı operasyon: 47 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Erzurum'da 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, Sakarya'da ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık❗️



Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini... pic.twitter.com/PfdLBvkmGg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2025

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."