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 7 İlde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programları 'Bylock' ve 'Eagle' kullandığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'Bylock' ve 'Eagle' kullandığı tespit edilen ve daha önce kamudan ihraç edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 
 
Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda aralarında eski Emniyet Müdürü, 3 polis, vergi müfettişi ve doktorların bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri hakkında arama kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 4 kişinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor. 
 

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