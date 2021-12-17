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7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 11:05
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda, İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tekirdağ olmak üzere 7 ilde 20 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 5'i aktif kamu personeli olmak üzere 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan 10 kişinin "TSK mahrem yapılanması" içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladığı ve askeri okul öğrencilerine örgütsel mahiyette imamlık yaptığı belirtilen açıklamada, "Mahrem imamlar hakkında yapılan araştırmalarda ise örgütsel iletişim modeli olan büfe/ankesör aramaları üzerinden irtibat kaydının olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan diğer kişilerin ise örgütün ilimizdeki hiyerarşik bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde yer aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca bölge yapılanması içerisinde yer alan şüphelilerin kendi adına olmayan GSM numaraları üzerinden Bylock kullandıkları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.

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