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7 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA17 Aralık 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
7 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Örgütün sözde "mahrem" diye adlandırılan hücre sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek FETÖ/PDY'ye ait sözde ders çalışma evlerine, kurum sınavlarına hazırlamak için yerleştirildikleri yapılan teknik analizlerin sonucunda belirlenen, haklarında ifade ve itirafçı ifadesi bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları olduğu anlaşılan 19 FETÖ üyesi saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi kişilerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Örgüt üyeleri hakkındaki tahkikat işlemleri devam ediyor.

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