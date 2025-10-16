İSTANBUL 20°C / 14°C
7 ilde FETÖ operasyonu! 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 11:01
7 ilde FETÖ operasyonu! 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar dün Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli dün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

  • fetö
  • askeri ve öğrenci yapılanması
  • mahrem yapılanma
  • terör örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

