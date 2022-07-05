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7 ilde Nefes Operasyonu... Bakan Soylu: 524 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi

Sigara kaçakçılarına 7 ilde Nefes Operasyonu düzenleniyor. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, 'Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı. 524 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır.' dedi.

5 Temmuz 2022 Salı 08:29 - Güncelleme:
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Sigara kaçakçılarına 7 ilde Nefes Operasyonu düzenleniyor. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Suç gruplarına ilişkin, "Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır.

* Operasyonla 524 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

* İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi.

* Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı.

* 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.

Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır.

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