7 ilde sağanak yağış bekleniyor
Kırklareli, İstanbul’un kuzey kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor
- İHA
Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un kuzey kıyıları, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara’nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.