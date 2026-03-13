  • 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı
Güncel

7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklandı.

13 Mart 2026 Cuma 22:53
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 18 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yaparak birçok kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 7'sine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

- OPERASYON

Polis ekipleri, 10 Martta Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalanmış, şüphelilerin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğu tespit edilmişti.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişek ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
