  • 7 ilde suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Güncel

7 ilde suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli yürütülen ve 7 ili kapsayan operasyonda, “Daltonlar” ve “Casperlar” adlı iki suç örgütüne yönelik baskınlarda 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

23 Ocak 2026 Cuma 22:44
7 ilde suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce, Muğla, İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 283 fişek, 16 bıçak ile muşta ve senetler ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 8'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçlamasıyla tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • muğla operasyon
  • casperlar suç örgütü
  • daltonlar suç örgütü

