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  • 7 ildeki FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 12 şüpheliden 6'sı hakkında karar verildi
Güncel

7 ildeki FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 12 şüpheliden 6'sı hakkında karar verildi

Mersin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
7 ildeki FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 12 şüpheliden 6'sı hakkında karar verildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, 17 Temmuz'da FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si yurt dışı çıkış yasağı ve 1'i de konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

- OPERASYON

Polis, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Mersin'de güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürütüldüğü, örgütten kopmaları önlemek, mensuplarını bir arada tutabilmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla "öğrenci evleri" açıldığı, örgüte maddi destek sağlandığı, "kamp" adı altında etkinlikler düzenlendiği, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurulduğunu belirlemişti.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 12 şüpheli, 17 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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