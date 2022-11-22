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7 ildeki sahte içki operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

AA22 Kasım 2022 Salı 09:52 - Güncelleme:
7 ildeki sahte içki operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik 6 aylık çalışma yürüttü.

Şüphelilerin organize bir şekilde temin ettikleri halk sağlığına zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak tersiyer butik alkol elde ettikleri, ayrıca alkol kitleri ve aromaları kullanarak imalathaneye dönüştürülmüş depolarda sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.

Aralarında şifre olarak "kumaş kesiyoruz, arabanın tamiri bitti mi?" gibi ifadelerin şüpheliler tarafından kullanıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 7 ildeki 56 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 bin 518 litre etil-metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması,10 bin 421 dolu alkollü içki şişesi, 10 bin 774 boş şişe, 7 araç, silah, 4 damıtma kazanı, 3 kapaklama kazanı, 24 bin 500 TAPDK bandrolü, 46 bin 776 yabancı menşeili bandrol ile sahte içkilerle ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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