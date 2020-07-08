İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8665
  • EURO
    7,7556
  • ALTIN
    397.94
  • BIST100
    119292
Güncel

7 işçi amonyak gazından zehirlendi

Bolu'da beyaz et üretimi yapılan tesiste çalışan 7 işçi, tesisin soğutma sisteminden sızan amonyak gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:08
ABONE OL

Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan beyaz et üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz et üretim tesisinde çalışan 7 işçi öğle saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle durumu fabrika yetkililerine bildirdirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine giderken, 4 işçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye götürüldü.

AFAD ekiplerinin fabrikada yaptıkları ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından etkilendikleri belirlendi. Fabrika çevresinde şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Amonyak gazından etkilenen 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.