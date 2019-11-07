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7 Kasım reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

7 Kasım reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Çakallarla Dans 4, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Peki, zirvenin sahibi kim olacak?

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7 Kasım reyting sonuçları belli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Çakallarla Dans 4, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 
 
7 KASIM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ? 
7 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI 
TOTAL
 
 
AB
 

 
 
ABC
 

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