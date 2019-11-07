7 Kasım reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması 7 Kasım reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv'de Mucize Doktor, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Çakallarla Dans 4, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Peki, zirvenin sahibi kim olacak?