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7 katlı bina korna sesiyle yıkıldı: Deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum

Hatay'da önce iş makinasıyla zarar verilen daha sonrada korna sesiyle yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameralara saniye saniye yansırken, bölge sakinlerini tedirgin eden yıkım, deprem etkisi yaşattı. Bir vatandaş, “Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum” dedi.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
7 katlı bina korna sesiyle yıkıldı: Deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum
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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelinirken, İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalledeki 7 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Operatörün profesyonelce gerçekleştirdiği yıkım cep telefonu ile kaydedilirken, deprem etkisi oluşturan yıkımda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

"DEPREM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Bina yıkımı esnasında deprem korkusu yaşadığını ifade eden 60 yaşındaki Semire Özer, "Bir şey hissetmedim ama korna çalması daha iyi oldu en azından çocuklar korkmasın diye yaptı operatör. Çocuklar böyle gelin çeyiz almaya gelindi gibi hissetti. Tabii ki bazı insanlar hissetmişler böyle yer altında bir ses çıkmış deprem olduğunu düşünenler olmuş. Komşulara, bina yıkıldı çocuklar korkmasın diye bu kornayı böyle yaptılar herkes sakin olması gerektiğini söyledim. Biraz böyle panik oldum tabii ki korktuk. Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum. Öyle böyle bir korkuyu değil yani" ifadelerini kullandı.

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