İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
Güncel

7 kilo 500 gram metamfetamin yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:06
ABONE OL

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 15 Nisan 2022 günü alınan duyum üzerine Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında ağaçlık alan içerisinde gizlenmiş vaziyette; 7 paket içerisinde toplam 7 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.