7. Koğuştaki Mucize konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek?
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin tanıtımı izlenme rekorları kırdı. 7. Koğuştaki Mucize konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi, yayınlanan ilk tanıtımından itibaren merak uyandırdı. 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
7. Koğuştaki Mucize konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi yayınlanan ilk tanıtımından itibaren merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin tanıtımı izlenme rekorları kırdı. 7. Koğuştaki Mucize filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.
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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Tanıtım filminin izleyenlerini meraklandırdığı 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli
Nisa Sofiya Aksongur
Celile Toyon
İlker Aksum
Mesut Akusta
Yıldıray Şahinler
Yurdaer Okur
Sarp Akkaya
Deniz Baysal
Deniz Celiloğlu
Ferit Kaya
Hayal Köseoğlu
Gülçin Kültür Şahin
Doğukan Polat
Emre Yetim
Serhan Onat
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Cankat Aydos
Yönetmen:
Mehmet Ada Öztekin
Yapım:
Lanistar Media, Motion Content Group
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