7. Koğuştaki Mucize konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi yayınlanan ilk tanıtımından itibaren merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin tanıtımı izlenme rekorları kırdı. 7. Koğuştaki Mucize filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NE?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Tanıtım filminin izleyenlerini meraklandırdığı 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli

Nisa Sofiya Aksongur

Celile Toyon

İlker Aksum

Mesut Akusta

Yıldıray Şahinler

Yurdaer Okur

Sarp Akkaya

Deniz Baysal

Deniz Celiloğlu

Ferit Kaya

Hayal Köseoğlu

Gülçin Kültür Şahin

Doğukan Polat

Emre Yetim

Serhan Onat

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Cankat Aydos

Yönetmen:

Mehmet Ada Öztekin

Yapım:

Lanistar Media, Motion Content Group