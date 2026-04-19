7 milyon dolara hızlı ruhsat... CHP'li belediyedeki pazarlık teknik takibe takıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi, İstanbul'da 45 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Başkan Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişiyi arama çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

7 MİLYON DOLARA VARAN RÜŞVET TALEBİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi. Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi. Ruhsat ve iskan işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddia edildi.

PARALAR PAYLAŞILDI

Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada yüzlerce hediye market kartı ele geçirilirken, bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi. Rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiği belirlenirken bu durum rüşvet çarkının çeşitliliğini gözler önüne serdi. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı ileri sürüldü

ŞÜPHELİLER EMNİYETTE SEVK EDİLDİ

CHP'li Başkan Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde: Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Belediye Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat, Belediye Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Operasyon düzenlenen adresler arasında Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası da yer aldı. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler bina içerisinde arama ve delilleri toplama çalışması yürüttü. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

TELEFONLARINI SAKLAMAK İSTEDİLER

Operasyon sırasında bazı şüphelilerin dijital cihazlarına erişimi engellenmeye çalıştığı, CHP'li Başkan Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin de telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi. Ayrıca bir başkan yardımcısının yakalandığı sırada telefonunun yanında olmadığını beyan