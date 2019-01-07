7 Ocak Fenerbahçe son dakika transfer haberleri, FB transfer son durum nedir

7 Ocak Fenerbahçe transfer haberlerinde neler var FB son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. İşte, 7 Ocak güncel Fenerbahçe transfer haberleri ve son dakika FB transfer gelişmeleri. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi yıldızı Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Ersun Yanal onay verirse 1.5 yıllık kiralık imzalar atılacak. Sadık Çiftpınar'a 4.5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan sorunlarını halletmesini bekliyor. İki futbolcu parasal konuları hallettikleri an sarılacivertli takıma imza atacaklar. Kanarya, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak içinse Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü Wolfsburg ile 1.5 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. 26 yaşındaki orta saha için Yanal'ın olumsuz görüş bildirmesi ihtimaline karşılık alternatifi de hazırda tutuluyor. Sarı-lacivertliler, Göztepeli Yasin Öztekin'in transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Ancak Yunus transferinin mutlu sonla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ – 7 OCAK

18 maçta 18 gol atan forvet Fener'e

Danimarka Ligi’nde bu sezon 18 maçta görev yapan ve 18 gol atıp, 4 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler zemin yoklamaya başladı. Kopenhag’ın 5 milyon euro bonservis bedeli istediği oyuncu için Kanarya’nın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bonus önereceği belirtildi.

Yunus Mallı Fenerbahçe yolunda

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi yıldızı Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Ersun Yanal onay verirse 1.5 yıllık kiralık imzalar atılacak. Sadık Çiftpınar'a 4.5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan sorunlarını halletmesini bekliyor.

İki futbolcu parasal konuları hallettikleri an sarılacivertli takıma imza atacaklar. Kanarya, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak içinse Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü Wolfsburg ile 1.5 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. 26 yaşındaki orta saha için Yanal'ın olumsuz görüş bildirmesi ihtimaline karşılık alternatifi de hazırda tutuluyor. Sarı-lacivertliler, Göztepeli Yasin Öztekin'in transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Ancak Yunus transferinin mutlu sonla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TALİSCA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı Guangzhou Evergrande'den kiralamak istiyor. İlk görüşmelerde Çin ekibinden olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli takımın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor. Fenerbahçe sezon sonunda tekrar girişimlerde bulunacak

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı.

SERDAR AZİZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'da kulüp bulması istenen Serdar Aziz için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da bugün Fatih Terim ve Serdar Aziz arasında yapılan görüşmenin ardından Serdar'la yolların ayrılmasına karar verildi. Fatih Terim, milli futbolcuya takım bulmasını söyledi.

Fenerbahçe, Galatasaray'daki durumunu beklediği Serdar Aziz için bu kararın ardından devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuya 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Galatasaray'da 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a bonservisini al, gel teklifi yapıldı.

Serdar Aziz'in Galatasaray'la bağlarını koparıp Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

VISCA HESAPLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Edin Visca hesapları... Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle taraftarının yüzünü tekrar güldürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir formasıyla son yıllarda ligi kasıp kavuran Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

Lider durumda olan ve şampiyonluk hayalleri olan Başakşehir ise kapıyı yüksek fiyattan açtı. Fenerbahçe cephesi ise erken pes etmedi.

Başakşehir'in fiyatı yüksek tutmasının sebebi ise kadrosuna 3-4 genç oyuncu takviyesi yapabilmek. Yaşı ilerleyen oyuncuların yerlerini bu dönemde gençlerle doldurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler, Visca'dan gelecek paraya ihtiyaç duyuyor.

2020'ye kadar mukavelesi bulunan Visca'nın, Fenerbahçe'yle anlaştığı konuşuyor. Süper Lig'den başka kanat oyuncularıyla da görüşen Fenerbahçe, Visca'yı bitirirse diğer bölgelere de yoğunlaşacak.

Bu sezon Başakşehir formasını ligde 17 kez terleten Visca, 6 gol atma başarısı gösterirken 7 de asist yaptı. 2 Avrupa Ligi elemesi maçında skor ve asist üremezken, Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta 1 gol kaydetti. İlk kez 2010'da Başakşehir'de oynarken milli takım formasıyla tanışan Visca, 42 maçta 8 gol kaydetti.

Dzeko ve Pjanic'le birlikte Bosna Hersek'in en tehlikeli isimlerinden biri olarak gösterilen Visca, milli takımında kaptanlığa da çok yakın.

ROBINHO İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ilk yarının bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması sağlanan Robson De Souza (Robihno) tranfserinde kriz çıktı.

İki kulübün bonservis konusunda anlaşma sağlamasına karşın, Robihno'nun Başakşehir ile henüz anlaşamadığı öğrenildi. Sivasspor taraftarının yoğun tepki gösterdiği transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de menajerler vasıtası ile Robinho'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Başakşehir ile bonservis konusunda anlaşan Demir Grup Sivasspor'un ise duruşunun net olduğu, oyuncunun Başakşehir ile anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Robinho'nun Başakşehir yerine Fenerbahçe veya Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda da Demir Grup Sivasspor'un Başakşehir ile anlaştığı bonservis bedelini isteyeceği öğrenildi.

Yasin Öztekin gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın...

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli bir dönem yaşanırken hemen her gün birbirinden farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Göztepe forması giyen Yasin Öztekin. Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin için Göztepe'ye transfer teklifi yaptığı ve takas ihtimallerinin de ortada olduğu iddia edilirken, Sporx.com'un edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp, Yasin Öztekin transferi için herhangi bir temasta bulunmadı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da Yasin Öztekin transferi için herhangi bir talebi bulunmuyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 15 futbolculuk bir transfer listesi üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, ekonomik sıkıntılardan dolayı sanılandan daha zorlu bir transfer dönemi geçiriyor.