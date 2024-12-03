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  • Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklar! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklar! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

3 Aralık 2024 Salı 15:15 - Güncelleme:
Kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklar! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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