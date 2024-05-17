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  • PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hâle getirildi
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PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hâle getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • Fırat Kalkanı Operasyonu

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