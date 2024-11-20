7. Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ne geri sayım başladı

Zirvenin açılış konuşmalarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ve ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç yer alırken, deprem ve şehirlerimize dair görüşlerini paylaşacak.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemini ortaya koymak amacıyla her yıl düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'nin 7'ncisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 22 Kasım 2024 tarihinde Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl 'Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam' temasıyla düzenlenecek olan zirvede, binaların ve şehirlerin insan merkezli bir yaklaşımla nasıl daha yaşanabilir ve çevre dostu hale getirilebileceğine dair güncel çözümler masaya yatırılacak.

100'e yakın kuruluşun destek verdiği bu önemli zirvenin, akademisyenlerden kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerine kadar yaklaşık 40 uzman konuşmacı ve 450 katılımcıyı buluşturması bekleniyor.

İNSANCA BİR YAŞAMIN 'SÜRDÜRÜLEBİLİR' TEMELLERİ 6 BAŞLIKTA ELE ALINACAK

Zirvede, 'İnsanca Bir Yaşam İçin Sürdürülebilirlik', 'Yeşil Binalar Nereye Gidiyor?', 'Sürdürülebilirliğin Finansmanı', 'Gayrimenkulde ESG', 'Sürdürülebilir Kentler' ve 'Binalarda Teknoloji' gibi 6 önemli konu, sektör profesyonellerinin bilgi alışverişinde bulunacağı oturumlarda masaya yatırılacak.

Bu oturumlarda sürdürülebilirliğin toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ile insanca bir yaşamın temellerini atacak projelerin nasıl hayata geçirileceği, katılımcıların deneyimleri ve önerileriyle zenginleşecek. Yeşil Bina ve yerleşkelere yönelik LEED, BREEAM, EDGE ve WELL gibi uluslararası sertifika sistemlerinin yanı sıra, Türkiye'nin ulusal yeşil bina sertifika sistemi Yes-TR ile ÇEDBİK tarafından geliştirilen B.E.S.T gibi yerel sertifika sistemlerine dair son gelişmelerin tartışılacağı zirvede, sürdürülebilir projelerin finansmanında önemli olan Taksonomi ve etki yatırımı gibi yeni yaklaşımlar da ele alınacak. Gayrimenkul sektöründe ESG standartlarının uygulamaları ve etkileri; çağdaş şehircilik anlayışı ve stratejileri ile sürdürülebilir kentleşme için gerekli politikaların neler olabileceğinin ortaya konacağı zirve; BIM, dijital ikiz teknolojisi, yapay zeka uygulamaları ve dijital dönüşüm gibi binaların geleceğini şekillendiren teknolojik yeniliklerin tartışılmasıyla da dikkat çekecek.

SEKTÖR LİDERLERİ ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL SÜRDÜREBİLİRLİĞİ TARTIŞACAK

Hem çevresel hem de toplumsal sürdürülebilirlik açısından önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan zirvenin açılış konuşmalarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç yaparak sürdürülebilir ve insan dostu şehirlerin inşasında ortak çabaların önemi ve iklim değişikliği ile mücadele konularında kritik görüşlerini paylaşacaklar.

Açılış konuşmalarını takiben ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç'ın moderatörlüğünü yürüteceği 'İnsanca Bir Yaşam için Sürdürülebilirlik' başlıklı açılış panelinde Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atilla Erenler, Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş yer alacak. Açılış panelinin ardından başlayacak oturumlar ise sırayla 'Yeşil Binalar Nereye Gidiyor?', 'Sürdürülebilirliğin Finansmanı', 'Gayrimenkulde ESG', 'Sürdürülebilir Kentler' ve 'Binalarda Teknoloji' başlıklarıyla gerçekleştirilecek.

Oturumlara katılması kesinleşen isimler ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırım Daire Başkanı Esra Turan Tombak, HAS Mimarlık Kurucu Ortağı Ayşe Hasol, TÜV SÜD Akıllı Sürdürülebilir Binalar İş Birimi Müdürü Dr. Hannes Raoul Endriß, ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) Başkan Yardımcısı Vatsal Bhatt, GBCI Europe Doğu Avrupa Pazar Geliştirme Direktörü Vessela VALTCHEVA-MCGee, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Garanti BBVA Konut Finansmanı Direktörü Songül Yeşilçimenli, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Denge Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Üyesi Simla Çağın Budakoğlu, Turner Türkiye ESG Sorumlusu Olcay Açıkgöz, SP Mimarlık Kurucu Ortağı Sabri Paşayiğit, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas, Autodesk Ülke Müdürü Evren Arın, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beliz Özorhon, Arup İklim ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Portföy Lideri Duygu Başoğlu, Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Yasin Otuzoğlu, CBRE Direktörü Can Kadir Yalnızcan İPKB Direktörü Yalçın Kaya olarak yer alıyor.

'YAŞAM ALANI TASARIMI YARIŞMASI'NIN ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve zirvenin bu yılki temasına uygun şekilde gerçekleştirilecek ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması serisinden 'Yaşam Alanı Tasarımı Yarışması'nın ödül töreni ise zirve kapsamındaki önemli etkinliklerden biri olacak. Modern yaşamın dinamiklerini ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen "Yaşam Alanı Tasarımı Yarışması", katılımcıların çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürebilirliği merkeze alan yenilikçi çözümler içeren bir yaşam alanı tasarlamalarını kapsıyor.