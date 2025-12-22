İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan katil JASAT tarafından yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranana M.T. isimli şahsın Antalya'da JASAT tarafından yakalandığını açıkladı.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 08:13 - Güncelleme:
7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan katil JASAT tarafından yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı. Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya hakkında hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği paylaşımda, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

