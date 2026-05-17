  • 7 yıldır aranıyordu... Almanya'nın aradığı Nazar Bursa'da bulundu
Güncel

7 yıldır aranıyordu... Almanya'nın aradığı Nazar Bursa'da bulundu

Almanya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden uluslararası çocuk kaçırma dosyasında film gibi bir gelişme yaşandı. 2019 yılında babaannesi tarafından kaçırılan ve Bursa'da yürütülen teknik takip sonucu bulunan 8 yaşındaki Alman vatandaşı Nazar'ın, Lahey Sözleşmesi kapsamında Almanya'daki annesine iadesine karar verildi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Türkiye ile Almanya arasında uzun süredir devam eden uluslararası çocuk kaçırma dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılından bu yana aranan 2018 doğumlu Alman vatandaşı Nazar SILLABER, yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda babaannesi Hanife STİEF'in yanında bulundu.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, çocuğun annesi Rebecca SILLABER'in 2019 yılında yaptığı başvuruda, kızının babaannesi Hanife STİEF tarafından götürüldüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Uzun süre izine rastlanamayan çocuk, 10 Mart 2026 tarihinde Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi'nde tespit edildi.

Olayın, çocuğun Alman vatandaşı olması ve annesinin Almanya'da yaşaması nedeniyle "uluslararası çocuk kaçırma" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda 5717 sayılı Kanun ile Lahey Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde çocuğun Almanya'ya iadesi için hukuki süreç başlatıldı.

BULUNAN ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Mahkeme sürecinde alınan DNA raporunda Rebecca SILLABER'in çocuğun biyolojik annesi olduğu kesinleşirken, uzmanlardan oluşan sosyal inceleme heyeti de çocuğun annesine teslim edilmesinin yüksek yararına olacağı yönünde görüş bildirdi.

Mustafakemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Lahey Sözleşmesi kapsamında iadeyi engelleyecek somut bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Nazar SILLABER'in mutad meskeninin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine karar verdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan babaanne Hanife STİEF ile birlikte bazı şüpheliler hakkında, "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan kamu davası açılmasının değerlendirildiği öğrenildi.

Hanife STİEF'in ayrıca aynı çocuğa yönelik 2019 tarihli eylemi nedeniyle daha önce "çocuğa karşı nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı, dosyanın halen Yargıtay incelemesinde bulunduğu bildirildi.

  • uluslararası çocuk kaçırma
  • teknik takip
  • Lahey Sözleşmesi

