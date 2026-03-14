  • 7 yıllık sır çözüldü! Kayıp çocuk için özel ekip kuruldu
Güncel

7 yıllık sır çözüldü! Kayıp çocuk için özel ekip kuruldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında kaybolan ve 7 yıldır aranan çocuk, emniyetin oluşturduğu özel ekip tarafından bulundu.

14 Mart 2026 Cumartesi 13:01
Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S'yle çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan annesi H.S'nin (60) evine gitti.

Almanya'da yaşayan Umut K'nin Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemesi nedeniyle R.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı.

Bu sırada Umut K'nin annesi H.S, halasının oğlu olan R.M'nin evinde N.S'yi sakladı.

Daha sonra anne R.S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulundu.

Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, R.M'ye ait evde bulundu.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

N.S. ise devlet korumasına alındı.

Bu arada çocuğun babası Umut K'nin ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANNE VE OĞLU BULUŞTU

Anne R.S'nin Almanya'dan Türkiye'ye gelip geçici mahkeme kararıyla devlet koruması altına alınan oğlunu gördüğü, çocuğun ise 1 yaşındayken ayrıldıkları için annesini tanımadığı belirtildi.

N.S'nin Almanya'da yaşayan annesine teslim edilmesi konusundaki davanın sürdüğü belirlendi.

