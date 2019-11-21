Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

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7 YPG/PKK'lı terörist Aynularap kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

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