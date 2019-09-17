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70 dönümlük tarla CHP eliyle 'altın' oldu: Sahibi bakın kim çıktı?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve PM üyesi Erdoğan Toprak’ın kardeşinin 70 dönüm tarlası imar rantıyla ‘altın’a dönüştü. Hasan Toprak’ın CHP’den meclis üyesi seçilmesinin ardından CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de imar değişikliğiyle arazisinin inşaat alanını 5 kat arttırdı. AK Partili meclis üyesi Sıtkı Ercan “Vatandaşa 2.5 kat, Toprak’a sonsuz kat izni verildi” dedi. Hasan Toprak “Açık var, hastane yapılacak” demekle yetindi.

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CHP’de hak, hukuk, adalet kavramı rant yarışına dönüştü. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve PM üyesi Erdoğan Toprak’ın kardeşinin Çorlu’daki 70 dönümlük tarlası CHP’li belediyenin kararıyla ‘altın’a dönüştürüldü. 
 
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 70 dönüm tarlası bulunan Hasan Toprak’ın başvurusu üzerine, Çorlu Belediyesi, 2016 yılında oy çokluğu ile tarlanın imarını değiştirdi. Ancak imar değişikliğinin Toprak’ın tarlası için yapılması üzerine, çiftçiler belediye akın edip aynı haklardan yararlanmak isteyince karar iptal edildi. 
 
SEÇİM ÖNCESİ YENİ GİRİŞİM 
 
31 Mart yerel seçiminde Hasan Toprak, il meclis üyesi listesine alındı. Çorlu Belediyesi, seçime iki gün kala Önerler Mahalesi 378 Ada 1. parseldeki tarlanın imar dosyasını yeniden CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Seçimde meclis üyesi seçilen Hasan Toprak da Çorlu Belediye Başkanvekili görevine getirildi. 
 
Hasan Toprak 31 Mart yerel seçimlerinde meclis üyesi, daha sonra da Çorlu Belediye Başkanvekili  oldu. 
 
BİRE DÖRT KAZANDI 
 
Düzenleme, AK Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen oy çokluğuyla Haziran oturumunda meclisten geçti. Belediye meclisinde mevcut imar durumu 0.40 olan arazinin emsali 2’ye yükseltilirken yükseklik ise sonsuz yapıldı. Böylece Toprak’ın arazisinin değeri yüzde 400 artmış oldu. 70 dönümlük arazi üzerinde 30 bin metrekare inşaat yapılabilirken, 140 bin metrekareye yükseldi. 
 
AK PARTİ İFŞA ETTİ 
 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi Sıtkı Ercan, “31 Mart seçimlerinden önce harekete geçmişler. Meclise parsel ve ada olarak geldiği için kimin olduğunu ancak meclis oturumunda öğrendik. Meclis çoğunluğu CHP’de olduğundan karar oy çokluğuyla geçti. Biz gerekli olan yasal başvuruları yapacağız” dedi. Toprak’ın arazisine komşu olan vatandaşların duruma tepki gösterdiğini belirten Ercan “Vatandaşa 2.5 kat villa izni verilirken, aynı vasıftaki Hasan Toprak’ın arazisi yüzde 400’lük bir artışla 2 emsale çıkarıldı. Yükseklik de sonsuz yapıldı” diye konuştu. 
 
ARAZİNİN DEĞERİ %400 ARTTI  
 
 
TOPRAK: HASTANE YAPILACAK  
 
Toprak, kendisine özel uygulama yapılmadığını savunarak, “Burası benim 25 yıllık arazim. Daha önce tarlaydı. Ardından villa arsasına dönüştü. Bölgede sağlık tesisi açığı var. Görüşmelerimizi yaptık, araziye hastane yapılacak” dedi. 
 
(Akşam)

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

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