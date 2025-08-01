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70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı

70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kg uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 940 şüpheli yakalandı.

İHA1 Ağustos 2025 Cuma 07:43 - Güncelleme:
70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon! Onlarca kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak olmak üzere 70 ilde son 10 günde uyuşturucu madde satışı suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlara bin 420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 940 şüpheli yakalandı.

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