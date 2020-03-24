24 Mart 2020 Salı 08:34 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 08:35

Bilim insanları, 'bioRxiv' adlı sitede yayınlanan makaleye göre Covid-19'un geni üzerinde yürüttükleri detaylı bir araştırma sonucunda, başka hastalıkların tedavisi için kullanılan ve koronavirüs salgınına karşı da etkili olabilecek 70 adet ilaç belirlendiğini duyurdu.

Önümüzdeki günlerde test edileceği belirtilen ilaçların birçok hastalık için de kullanılabileceği kaydedildi.

Diyabet hastalığından sıtma hastalığına kadar birçok ilaç yer alıyor.

Yayınlanan ilaç listesinde, parazitlerin tedavisinde, tip 2 diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde, sıtmanın tedavisinde, şizofreninin tedavisinde kullanılan ilaçlar da yer alıyor.

Bilim insanlarına göre bu ilaçlar, protein oluşturacak hücresel mekanizmaları engelleyerek bakterilerin ölmesini sağlıyor, hücresel mekanizmaları engellemekle beraber bazı insan proteinlerine de bağlanıyor.

İlaçların, bu özellikleri sayesinde koronavirüs tedavisinde de kullanılabileceği belirtiliyor.