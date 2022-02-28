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70 yaşındaki adam otomobil çarpması sonucu öldü

Adana'da, yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Şahbaz (70), Alperen E.'nin (19) kullandığı otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şahbaz'ın, aracın üzerinden yaklaşık 50 metre sonra yola savrulduğu belirtildi.

DHA28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00
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Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evden çıkan, 3 çocuk babası Zeki Şahbaz, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Alperen E. yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı. Otomobil üzerinde 50 metre sürüklenen Şahbaz, daha sonra yola düştü. Çarpmanın etkisiyle Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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